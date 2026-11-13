SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Freitagnachmittag ins Minus

Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 3,48 USD. In der Spitze büsste die SoundHound AI-Aktie bis auf 3,48 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,61 USD. Bisher wurden heute 529'854 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 13,19 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 279,02 Prozent wieder erreichen. Am 13.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,48 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 0,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.11.2026 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,27 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62.42 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.05 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SoundHound AI am 04.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,393 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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