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13.10.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,98 USD.
Um 16:28 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,98 USD nach oben. Bei 4,99 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,89 USD. Zuletzt wechselten 729'643 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
Bei 22,16 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 345,43 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2026 bei 4,86 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 05.08.2026 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 61.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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