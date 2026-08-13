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13.08.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SoundHound AI. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 7,41 USD zu.
Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 7,41 USD. Den Tageshöchststand markierte die SoundHound AI-Aktie bei 7,46 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 472'911 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,16 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 199,06 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 5,66 USD. Mit einem Kursverlust von 23,68 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 61.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umgesetzt.
SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,395 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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