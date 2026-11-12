SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagabend tiefrot

Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 7,5 Prozent auf 3,62 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die SoundHound AI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,60 USD aus. Mit einem Wert von 3,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1'423'855 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,87 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 283,54 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2026 auf bis zu 3,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 0,55 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,27 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.42 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 42.05 Mio. USD eingefahren.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,403 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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