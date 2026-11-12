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12.11.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 3,74 USD ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 3,74 USD. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 3,70 USD. Bei 3,73 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 576'267 SoundHound AI-Aktien.
Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 13,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 271,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Am 12.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
SoundHound AI veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,27 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.42 Mio. USD – ein Plus von 48,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 42.05 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SoundHound AI am 04.03.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,403 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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