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12.10.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend tiefrot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 6,4 Prozent auf 5,05 USD ab.
Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 6,4 Prozent auf 5,05 USD. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,02 USD nach. Mit einem Wert von 5,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'480'875 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,16 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 339,25 Prozent. Bei einem Wert von 5,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 0,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 05.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent auf 61.90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,408 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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