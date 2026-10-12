SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 4,1 Prozent auf 5,17 USD. Die SoundHound AI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,15 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 5,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 762'143 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 22,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 328,63 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,15 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 0,48 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 42.68 Mio. USD eingefahren.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,408 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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