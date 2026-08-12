SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend schwächer

Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 7,33 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 7,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,51 USD. Zuletzt wechselten 1'488'365 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 66,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (5,66 USD). Mit einem Kursverlust von 22,85 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 05.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61.90 Mio. USD – ein Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 42.68 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,395 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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