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12.08.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag im Plus
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SoundHound AI zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 7,46 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 7,46 USD. Kurzfristig markierte die SoundHound AI-Aktie bei 7,56 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,51 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 651'483 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 197,05 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,66 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 24,20 Prozent wieder erreichen.
Am 05.08.2026 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 61.90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 05.11.2026 gerechnet.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,395 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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