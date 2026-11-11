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11.11.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gibt am Mittwochabend ab

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gibt am Mittwochabend ab

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 3,84 USD.

Die SoundHound AI-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 3,84 USD. Bei 3,84 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'326'138 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,30 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 272,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2026 Kursverluste bis auf 3,72 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SoundHound AI gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,27 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.42 Mio. USD – ein Plus von 48,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 42.05 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,403 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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