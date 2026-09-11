SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 6,32 USD. Kurzfristig markierte die SoundHound AI-Aktie bei 6,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,32 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'040'858 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,16 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 250,91 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,45 Prozent.

Am 05.08.2026 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.90 Mio. USD im Vergleich zu 42.68 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2026 einen Verlust in Höhe von -0,390 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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