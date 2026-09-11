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11.09.2026 16:29:00

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag gefragt

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 6,35 USD.

Das Papier von SoundHound AI legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 6,35 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bei 6,40 USD. Mit einem Wert von 6,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 441'545 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 249,25 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 5,66 USD. Mit Abgaben von 10,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 05.08.2026 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.90 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.68 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,390 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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