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11.08.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend schwächer

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend schwächer

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 7,42 USD.

Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 7,42 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 7,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,42 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'289'334 SoundHound AI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 198,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 5,66 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,79 Prozent.

Am 05.08.2026 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.08.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,418 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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