SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 7,48 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die SoundHound AI-Aktie sogar auf 7,52 USD. Bei 7,42 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 814'370 Stück gehandelt.

Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 66,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD. Mit einem Kursverlust von 24,40 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.08.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,418 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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