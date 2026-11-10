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10.11.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verzeichnet am Dienstagabend herbe Einbussen

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verzeichnet am Dienstagabend herbe Einbussen

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,0 Prozent auf 3,77 USD.

Um 20:26 Uhr fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,0 Prozent auf 3,77 USD ab. Die SoundHound AI-Aktie sank bis auf 3,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,95 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 1'822'934 Aktien.

Am 11.11.2025 markierte das Papier bei 14,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 297,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Bei einem Wert von 3,72 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2026). Abschläge von 1,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SoundHound AI liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,27 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 62.42 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42.05 Mio. USD umgesetzt.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SoundHound AI rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,403 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Long 14’392.59 19.28 S6W4BU
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Long 13’493.05 8.95 SVBOKU
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