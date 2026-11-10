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10.11.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verzeichnet am Dienstagabend herbe Einbussen
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,0 Prozent auf 3,77 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,0 Prozent auf 3,77 USD ab. Die SoundHound AI-Aktie sank bis auf 3,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,95 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 1'822'934 Aktien.
Am 11.11.2025 markierte das Papier bei 14,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 297,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Bei einem Wert von 3,72 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2026). Abschläge von 1,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
SoundHound AI liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,27 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 62.42 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42.05 Mio. USD umgesetzt.
Die SoundHound AI-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SoundHound AI rechnen Experten am 11.11.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,403 USD je SoundHound AI-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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