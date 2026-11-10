SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,3 Prozent auf 3,88 USD. Die SoundHound AI-Aktie sank bis auf 3,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 684'848 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,96 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 286,06 Prozent. Am 10.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 1,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 05.11.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,27 USD je Aktie gewesen. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62.42 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42.05 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,403 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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