SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Donnerstagabend ins Minus

Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 6,35 USD. Zwischenzeitlich weitete die SoundHound AI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,33 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,35 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'279'970 SoundHound AI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 248,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 5,66 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 61.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,390 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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