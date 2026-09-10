SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag im Minusbereich

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 6,41 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,35 USD. Bisher wurden heute 589'496 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,16 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 245,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,66 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent auf 61.90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,390 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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