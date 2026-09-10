Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’740 -0.5%  SPI 19’410 -0.5%  Dow 52’026 -0.7%  DAX 25’361 -0.8%  Euro 0.9440 0.2%  EStoxx50 6’269 -0.7%  Gold 4’324 -1.8%  Bitcoin 62’784 -0.9%  Dollar 0.8130 0.4%  Öl 107.3 6.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Amrize143013422Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Avolta-Aktie: Eröffnunf des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília
Flughafen Zürich steigert Passagierzahlen im August - Aktie im Blick
United Internet-Aktie im Minus: Stelleneinsparungen bei IONOS
Monatliche Dividende: Darum sind Realty Income & Main Street Capital bei Privatanlegern gefragt
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln
Suche...
Plus500 Depot
10.09.2026 16:29:00

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag im Minusbereich

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 6,41 USD.

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 6,41 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,35 USD. Bisher wurden heute 589'496 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,16 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 245,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,66 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent auf 61.90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,390 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig


Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:45 Logo WHS CoreWeave nach Zahlen: KI-Boom trifft Schuldenberg!
11:03 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
11:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotechnologie – Bahnbrechende Erfolge/SAP – Sommerlicher Rebound
09:25 Marktüberblick: Rally bei den Ölpreisen und Marktzinsen
09:02 SMI stürzt weiter ab
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’631.64 13.67 S6CB3U
Short 15’168.48 8.91 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’740.10 10.09.2026 17:30:44
Long 13’198.73 19.72 S8BFJU
Long 12’900.30 13.94 S4KBXU
Long 12’339.95 8.91 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter
UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert
Nach EZB-Entscheid: Dow leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ölpreise steigen: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Wall Street schliesst schwächer -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Covenant will Marschflugkörper in Sachsen bauen - Aktie steigt

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.