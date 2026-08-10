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10.08.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Montagabend im Bärenmodus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,8 Prozent auf 7,48 USD ab.
Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 6,8 Prozent auf 7,48 USD. Bei 7,41 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'873'261 SoundHound AI-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 22,16 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 196,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 5,66 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 24,35 Prozent wieder erreichen.
SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 61.90 Mio. USD gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 05.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.08.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,418 USD je SoundHound AI-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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