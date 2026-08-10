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10.08.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Montagnachmittag im Sinkflug
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 6,9 Prozent auf 7,47 USD ab.
Um 16:28 Uhr fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,9 Prozent auf 7,47 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 7,46 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,80 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 2'020'239 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. 196,85 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 5,66 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 24,25 Prozent Luft nach unten.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz lag bei 61.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2027 erwartet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,418 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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