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09.11.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI fällt am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,07 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 4,07 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die SoundHound AI-Aktie bis auf 3,99 USD. Mit einem Wert von 4,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'170'096 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.
Am 11.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 14,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 268,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,89 USD am 06.11.2026. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 4,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SoundHound AI liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,27 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 62.42 Mio. USD gegenüber 42.05 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,403 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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