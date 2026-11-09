SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Nachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,09 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 3,99 USD. Mit einem Wert von 4,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'093'575 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 265,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,89 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 5,01 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 05.11.2026 vor. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,27 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 62.42 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42.05 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte SoundHound AI die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,403 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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