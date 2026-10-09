SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend mit Abschlägen

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 5,39 USD. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,39 USD nach. Bei 5,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 967'608 SoundHound AI-Aktien.

Bei 22,16 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 311,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2026 bei 5,39 USD. Mit Abgaben von 0,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 05.08.2026 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 61.90 Mio. USD gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,408 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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