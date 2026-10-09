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09.10.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 5,51 USD nach.
Um 16:28 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,51 USD ab. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,48 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 506'146 Stück.
Bei 22,16 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 302,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,46 USD am 08.10.2026. Abschläge von 0,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
SoundHound AI veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 61.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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