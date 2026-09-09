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09.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend schwächer
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 6,55 USD.
Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 6,55 USD ab. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,44 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,59 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'512'751 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 22,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 238,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 5,66 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 13,60 Prozent wieder erreichen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüsst. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,390 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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