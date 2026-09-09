Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’764 -0.3%  SPI 19’462 -0.3%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’523 -0.2%  Euro 0.9431 0.1%  EStoxx50 6’301 -0.2%  Gold 4’393 -0.2%  Bitcoin 63’332 0.0%  Dollar 0.8104 0.1%  Öl 102.1 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Porsche-Aktie gesucht: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage
Neutral-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Daimler Truck-Aktie im Minus: Bedeutende Investition in Wasserstoff-Lkw
Suche...
Plus500 Depot
09.09.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend schwächer

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend schwächer

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 6,55 USD.

Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 6,55 USD ab. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,44 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,59 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'512'751 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 22,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 238,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 5,66 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 13,60 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüsst. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,390 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig


Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:03 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
11:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotechnologie – Bahnbrechende Erfolge/SAP – Sommerlicher Rebound
09:25 Marktüberblick: Rally bei den Ölpreisen und Marktzinsen
09:02 SMI stürzt weiter ab
09.09.26 Logo WHS Mit Daytrading verdienen - So funktioniert’s - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’631.64 15.01 SX7BOU
Short 14’712.34 13.80 STVB4U
Short 15’233.89 8.99 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’763.67 10.09.2026 11:10:40
Long 13’281.96 19.86 S1BR8U
Long 12’984.08 13.94 SDFBZU
Long 12’403.96 8.82 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter
UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert
DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Minus
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ölpreise steigen: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Wall Street schliesst schwächer -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Covenant will Marschflugkörper in Sachsen bauen - Aktie steigt
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Google investiert Milliardenbetrag in Finnland - Alphabet-Aktie gibt nach

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.