SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 6,51 USD. Die SoundHound AI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,51 USD ab. Bei 6,59 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 604'784 SoundHound AI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Mit einem Zuwachs von 240,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 15,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.08.2026 lud SoundHound AI zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.90 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.68 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,390 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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