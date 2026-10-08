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08.10.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend tiefer

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 5,47 USD abwärts.

Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 5,47 USD. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 5,46 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'241'289 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 305,49 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 5,46 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 0,18 Prozent sinken.

Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 05.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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