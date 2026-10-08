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08.10.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 5,58 USD.
Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 5,58 USD. Die SoundHound AI-Aktie sank bis auf 5,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 428'751 Stück.
Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 297,49 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 5,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 0,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SoundHound AI gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 61.90 Mio. USD gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.
2026 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,408 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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