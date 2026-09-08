SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verbilligt sich am Abend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 6,64 USD. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 6,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,74 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'873'073 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 22,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 233,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,66 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 17,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SoundHound AI 2026 einen Verlust in Höhe von -0,390 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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