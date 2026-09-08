SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI fällt am Nachmittag

Die SoundHound AI-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 6,61 USD. In der Spitze büsste die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,58 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,74 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'013'711 SoundHound AI-Aktien.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,16 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 235,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 5,66 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.

Am 05.08.2026 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 42.68 Mio. USD eingefahren.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,390 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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