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07.10.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von SoundHound AI
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 5,64 USD ab.
Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 5,64 USD. Bei 5,64 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,65 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 1'738'148 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 293,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2026 (5,64 USD). Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.90 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.68 Mio. USD in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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