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07.10.2026 16:29:00

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Nachmittag südwärts

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 5,66 USD abwärts.

Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 5,66 USD nach. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,64 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'071'179 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 291,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 5,64 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.

Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 05.11.2026 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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