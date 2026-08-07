Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335SAP345952ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Suche...
Plus500 Depot
07.08.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagabend mit sattem Kursplus

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagabend mit sattem Kursplus

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 12,7 Prozent im Plus bei 7,98 USD.

Das Papier von SoundHound AI legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 12,7 Prozent auf 7,98 USD. Zwischenzeitlich stieg die SoundHound AI-Aktie sogar auf 8,00 USD. Bei 7,19 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 7'714'203 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 22,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 177,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,66 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,14 Prozent.

Am 05.08.2026 äusserte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 112,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 29.13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 vorlegen. Am 12.08.2027 wird SoundHound AI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,418 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig


Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Logo WHS Arbeitsmarkt-Schock: Fed muss reagieren? Palantir, SpaceX & DAX im Check
07.08.26 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
07.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Walmart Aktie News: Walmart gibt am Freitagabend nach
Deutsche Bank AG gibt Rheinmetall-Aktie Buy
Roche-Aktie stark: Tochter Chugai schliesst Forschungsallianz mit UCSF
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Allianz-Aktie dennoch tiefer: Starkes zweites Quartal mit kräftigem Gewinnzuwachs
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Apple Aktie News: Apple am Freitagabend kaum bewegt
Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.