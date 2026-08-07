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07.08.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagabend mit sattem Kursplus
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 12,7 Prozent im Plus bei 7,98 USD.
Das Papier von SoundHound AI legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 12,7 Prozent auf 7,98 USD. Zwischenzeitlich stieg die SoundHound AI-Aktie sogar auf 8,00 USD. Bei 7,19 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 7'714'203 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 22,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 177,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,66 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,14 Prozent.
Am 05.08.2026 äusserte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 112,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 29.13 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 vorlegen. Am 12.08.2027 wird SoundHound AI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,418 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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