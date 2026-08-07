SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gewinnt am Nachmittag kräftig

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 7,45 USD zu. Kurzfristig markierte die SoundHound AI-Aktie bei 7,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2'821'783 SoundHound AI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 22,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. 197,45 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (5,66 USD). Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 31,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 05.08.2026 lud SoundHound AI zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,31 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 61.90 Mio. USD gegenüber 29.13 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von SoundHound AI rechnen Experten am 12.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,418 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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