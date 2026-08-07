|
07.08.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gewinnt am Nachmittag kräftig
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,2 Prozent auf 7,45 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 7,45 USD zu. Kurzfristig markierte die SoundHound AI-Aktie bei 7,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2'821'783 SoundHound AI-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 17.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 22,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. 197,45 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (5,66 USD). Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 31,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 05.08.2026 lud SoundHound AI zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,31 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 61.90 Mio. USD gegenüber 29.13 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von SoundHound AI rechnen Experten am 12.08.2027.
Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,418 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie
Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.