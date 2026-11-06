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06.11.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verzeichnet am Abend herbe Einbussen

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verzeichnet am Abend herbe Einbussen

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,7 Prozent auf 3,98 USD.

Die SoundHound AI-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 3,98 USD abwärts. Die SoundHound AI-Aktie sank bis auf 3,89 USD. Bei 4,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2'684'563 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Am 07.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,67 USD an. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 74,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 61.90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,03 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 04.03.2027 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SoundHound AI möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,408 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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