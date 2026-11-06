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06.11.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gibt am Freitagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 4,08 USD.
Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 4,08 USD. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 3,89 USD. Bei 4,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'405'383 SoundHound AI-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 15,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 284,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Am 05.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,89 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 5,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 61.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SoundHound AI am 04.03.2027 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SoundHound AI möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,408 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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