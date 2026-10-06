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06.10.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend mit negativen Vorzeichen

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 5,80 USD.

Um 20:26 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 5,80 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 5,77 USD. Bei 5,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'917'057 SoundHound AI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 282,40 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 5,66 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 2,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SoundHound AI veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61.90 Mio. USD – ein Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 42.68 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,408 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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