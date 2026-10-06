SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Nachmittag südwärts

Die SoundHound AI-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 5,87 USD. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 5,85 USD. Bei 5,97 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 536'388 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 22,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 277,83 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 3,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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