SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gewinnt am Montagabend an Fahrt

Im NASDAQ-Handel gewannen die SoundHound AI-Papiere um 20:26 Uhr 1,5 Prozent. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,97 USD zu. Bei 5,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'368'836 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Bei 22,16 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 273,69 Prozent hinzugewinnen. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 5,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,64 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 05.08.2026 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.90 Mio. USD im Vergleich zu 42.68 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,408 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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