SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI präsentiert sich am Nachmittag fester

Das Papier von SoundHound AI legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 5,92 USD. Den Tageshöchststand markierte die SoundHound AI-Aktie bei 5,94 USD. Bei 5,85 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 688'145 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Am 17.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 22,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 274,32 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,66 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 05.08.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 61.90 Mio. USD gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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