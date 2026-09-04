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04.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von SoundHound AI
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von SoundHound AI. Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 6,67 USD.
Die SoundHound AI-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 6,67 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,62 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'279'726 SoundHound AI-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,16 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 232,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (5,66 USD). Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 15,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
SoundHound AI veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42.68 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61.90 Mio. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,390 USD je SoundHound AI-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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