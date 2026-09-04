SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagnachmittag billiger

Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 6,66 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,64 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,68 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 539'601 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 232,73 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 5,66 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 17,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.08.2026 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42.68 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61.90 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 präsentieren.

2026 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,390 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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