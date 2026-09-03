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03.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI reagiert am Abend positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 6,81 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die SoundHound AI-Papiere um 20:26 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die SoundHound AI-Aktie bei 6,94 USD. Bei 6,89 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'628'944 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 225,64 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (5,66 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 16,90 Prozent wieder erreichen.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61.90 Mio. USD – ein Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 42.68 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,390 USD je SoundHound AI-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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