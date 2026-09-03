SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 6,79 USD. In der Spitze gewann die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,94 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,89 USD. Bisher wurden heute 604'705 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,16 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 226,36 Prozent zulegen. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD ab. Abschläge von 16,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 05.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,390 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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