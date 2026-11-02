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02.11.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Montagabend um Nulllinie

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Montagabend um Nulllinie

Die Aktie von SoundHound AI zeigt sich am Montagabend ohne grosse Bewegung. Die SoundHound AI-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,22 USD an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die SoundHound AI-Aktie um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel bei 4,22 USD. Die SoundHound AI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,42 USD. Zwischenzeitlich weitete die SoundHound AI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,20 USD aus. Bei 4,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 1'076'544 Aktien.

Bei 17,84 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 76,35 Prozent niedriger. Am 30.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,04 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,27 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 05.08.2026 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61.90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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