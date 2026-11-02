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02.11.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von SoundHound AI. Zuletzt stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 4,31 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 4,31 USD. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,32 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,28 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 364'612 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 17,84 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 314,40 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2026 bei 4,04 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 6,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SoundHound AI veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.90 Mio. USD im Vergleich zu 42.68 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 05.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SoundHound AI-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD je SoundHound AI-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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