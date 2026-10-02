SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI wird am Abend ausgebremst

Die SoundHound AI-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 5,87 USD abwärts. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,81 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,20 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'033'478 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,16 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 277,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 5,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 3,58 Prozent wieder erreichen.

Am 05.08.2026 äusserte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 61.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,408 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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