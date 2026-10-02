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02.10.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verliert am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 6,04 USD.
Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 6,04 USD nach. Die SoundHound AI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,96 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 610'218 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.
Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 266,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 5,66 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüsst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SoundHound AI 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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