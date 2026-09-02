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02.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI steigt am Mittwochabend
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,87 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die SoundHound AI-Papiere um 20:26 Uhr 0,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die SoundHound AI-Aktie bis auf 7,07 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 1'776'182 Stück.
Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 222,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,66 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,390 USD je SoundHound AI-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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