SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochnachmittag im Plus

Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 7,04 USD. Im Tageshoch stieg die SoundHound AI-Aktie bis auf 7,07 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,79 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 675'540 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 22,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 214,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,66 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 61.90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,03 Prozent gesteigert.

SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,390 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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